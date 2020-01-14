Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС суттєво зменшилася Суспільство | 13-01-2020, 09:07 0 104





Протягом останніх днів в пунктах пропуску на західній ділянці кордону фіксувалося прогнозоване збільшення пасажиро-транспортного потоку. Це пов’язано з тим, що після завершення новорічних та різдвяних свят на виїзд з України до країн Європейського Союзу повертаються наші співвітчизників, які там тимчасово проживають або навчаються.



Скупчення транспортних засобів спостерігалося практично у всіх пунктах пропуску, а на окремих напрямках досить значні. При цьому пропускна спроможність пунктів пропуску не дозволяє одночасно забезпечити оформлення великої кількості транспортних засобів.



В той же час, щоб розвантажити пункти пропуску і пришвидшити оформлення громадян Державна прикордонна служба України спільно з взаємодіючими органами та прикордонниками суміжних країн робила усе можливе. Для цього було збільшено кількість прикордонних нарядів, посилено режимні заходи у пунктах пропуску, постійно відбувався обмін інформацією та взаємодія з суміжними країнами, які в тому числі відкривали додаткові смуги руху.



Станом на ранок сьогодні, 13 січня, практично всі пункти пропуску розвантажені. На окремих напрямках перебуває незначна кількість транспортних засобів:



з Республікою Польща: «Ягодин» – 10, «Устилуг» – 10, «Рава-Руська» – 10, «Грушів» – 20, «Краковець» – 30.



зі Словацькою Республікою: «Малий Березний» – 10, «Ужгород» – 10.



з Угорщиною: «Тиса» – 15.



Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати цю інформацію. Також плануючи перетинати державний кордон радимо відслідковувати стан завантаженості пунктів пропуску на офіційному сайті Держприкордонслужби України або на сторінці Західного регіонального управління відомства у Facebook та, за можливості, обирати пункти пропуску, які менш завантажені.



