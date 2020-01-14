В Україні збережеться аномальне січневе тепло Суспільство | 13-01-2020, 10:41 0 103 У вівторок і середу в Україні збережеться суха погода, вночі та вранці синоптики подекуди прогнозують туман.



Джерело: Укргідрометцентр, Укрінформ



Дослівно: "14-15 січня, збережеться суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.



Температура вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, 15 січня в західних областях до 9° тепла".



Деталі: Суха погода збережеться в Києві й 14-15 січня, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.





Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.