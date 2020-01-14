З 01 січня 2020 року змінився порядок заповнення податкової накладної складеної за щоденними підсумками Суспільство | 13-01-2020, 11:39 0 100



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 01 січня 2020 року згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 № 763 змінюється Порядок заповнення податкової накладної складеної за щоденними підсумками.

Відповідно до зазначених змін, показники табличної частини розділу Б податкових накладних за щоденними підсумками операцій, повинні заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком заповнення податкової накладної (наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307).

Цими правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б податкової накладної в розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

- у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

- у графах 3.1, 3.3 ‒ код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП;

- у графах 4 та 5 ‒ одиниця виміру товарів/послуг;

- у графі 6 ‒ кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

- у графі 7 ‒ ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

- у графі 8 ‒ код ставки;

- у графі 10 ‒ обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

- у графі 11 ‒ сума податку на додану вартість.

Що стосується податкових накладних з датою складання до 01.01.2020 року, то платник податку у податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій, згруповує в графі "Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця" товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з ДКПП, при цьому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не заповнюватися.

