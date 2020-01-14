Головне управління ДПС у Львівській області нагадує найманим працівникам, що офіційне працевлаштування ‒ це гарантія вашого майбутнього Суспільство | 13-01-2020, 13:00 0 95









Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у 2020 році на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649 - р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення” тривають контрольні заходи щодо виявлення неоформлених найманих працівників.



Звертаємо увагу найманим працівникам, у яких відсутній трудовий договір з роботодавцем, на підприємстві не ведеться табель обліку робочого часу, заробітна плата виплачується без її документування та нарахування ‒ виплати проводяться ,,у конвертах”, найманому працівнику відомо, що він працює ,,неофіційно”, повідомляти про такі факти органи ДПС. Офіційне працевлаштування для найманого працівника – це гарантія роботодавцем соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника, зокрема, право на відпустку, оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, соціальне страхування, достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами праці). Без офіційного працевлаштування втрачається страховий стаж, необхідний для

виходу на заслужений відпочинок та гідний розмір пенсії в майбутньому. Внесок кожного громадянина у розвиток своєї країни – сплачені податки та збори.



Наймані працівники можуть повідомляти про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців на ,,гарячу лінію” ДПС за телефоном: 0-800-501-007.