Платникам ПДВ для врахування змін при поданні звітності за січень 2020 року Суспільство | 13-01-2020, 13:03 0 96

Нагадуємо, що з 1 січня 2020 набрала чинності постанова КМУ від 31.10.2018 №891, відповідно до якої скасовується Звіт про суми податкових пільг, а ведення обліку податкових пільг здійснюватиметься на підставі податкової звітності.

У зв’язку з цим наказом МФУ від 20.11.2019 №488 внесено зміни до форми та Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ. Зокрема, відповідно до наказу МФУ від 20.11.2019 №488 «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року №167» розрахунок сум ПДВ, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, здійснюватиметься у додатку 6 до податкової декларації з ПДВ – «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю».

Податкова звітність з ПДВ, у тому числі додаток 6, з урахуванням змін внесених оновленим наказом, подається починаючи із звітного (податкового) періоду за січень 2020 року.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

