Правоохоронці на Львівщині припинили систематичні вимагання хабарів очільником обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства від керівників районних підрозділів Суспільство | 13-01-2020, 15:35 0 69

Встановлено, що керівники лісогосподарських підприємств на Львівщині систематично здійснювали незаконну реалізацію деревини за готівку.







При цьому, частину отриманих коштів передавали керівнику у область.







Ініціатором виявився 61-річний директор обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства, який систематично вимагав у підлеглих хабарі.







За це він обіцяв лояльне ставлення та і сприяння щодо їх перебування на посадах.







Щомісяця керівники дочірніх підприємств повинні були формувати для свого шефа орієнтовно 30-40 тис грн.







За версією слідства, головний фігурант застосовував такий розрахунок – від 1 до 1,5 долара США за кубометр офіційно реалізованого підприємством товару.







Провадження розслідується за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.







На даний час на «гарячому» затримали головного фігуранта та підлеглого, який надав 17,8 тис грн та 300 доларів США частину чергового щомісячного «траншу».







Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозр, обрання їм міри запобіжного заходу, відсторонення від посад. Причетність інших встановлюється.







Довідка: максимальний термін покарання, передбачений санкціями статей – 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскація майна.







Пресслужба прокуратури Львівської області