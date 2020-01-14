Фізична особа виходить зі складу учасників товариства: хто платить податки? Суспільство | 13-01-2020, 16:39 0 74



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що часто при виході фізичної особи зі складу учасників юридичної особи (товариства) виникає питання: хто і які податки має сплачувати.

Відповідно до законодавства корпоративні права – права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Оподаткування фізичної особи, яка виходить зі складу учасників товариства

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, інвестиційний прибуток (п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

До продажу інвестиційного активу прирівнюються операції повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента.

При виплаті частки (або передачі майна) фізичній особі – учаснику, при його виході із числа учасників, у такої фізичної особи може виникати інвестиційний прибуток, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військовим збором.

Сума такого прибутку визначається як різниця між вартістю виплаченої частки при виході з товариства та її номінальною вартістю, зазначеною у статутних документах товариства на момент формування статутного капіталу.

Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік за результатами якого платник податку зобов’язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

При цьому, до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року (п.п. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).

Податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 % із загальної суми інвестиційного прибутку, відображеного в декларації, учасник має сплатити самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

Оподаткування юридичної особи (товариства) при виході фізичної особи зі складу її учасників

Податок на прибуток.

Об'єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, що визначається шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату до оподаткування на різниці, передбаченні положеннями ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Так, у частині операції з викупу частки у власному статутному капіталі ПКУ не передбачає жодних коригувань фінансового результату до оподаткування. А ось у разі, якщо учасникові, який виходить, в якості відступного передаються необоротні активи, то в частині вибуття об'єктів основних засобів потрібно здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування на «продажні» різниці, передбачені ст. 138 ПКУ.

Водночас малодохідні платники податку (річний бухгалтерський дохід яких за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн) можуть визначати об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на відповідні різниці.

Податок на додану вартість (далі - ПДВ).

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі, зокрема, обмін (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 р. І ПКУ).

Операція з повернення основних фондів, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи іншими юридичними або фізичними особами, у разі їх виходу з числа учасників такої юридичної особи, підпадає під визначення об’єкта оподаткування ПДВ та має оподатковуватись на загальних підставах за основною ставкою.

Отже, якщо учасникові, який виходить зі складу учасників товариства, виплачуються грошові кошти, то така операція не оподатковується ПДВ. Якщо ж у рахунок вартості частки йому передається майно, така операція вважається постачанням та оподатковується товариством за загальними правилами.

Податок на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО).

При виплаті частки (або передачі майна) фізичній особі – учаснику, при його виході із числа учасників товариства, у такої фізичної особи може виникати інвестиційний прибуток, який підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором.

При цьому, обов'язок задекларувати і сплатити ПДФО та військовий збір від отриманого інвестиційного прибутку покладено на фізичну особу – учасника.

Товариство зобов’язане лише відобразити суму інвестиційного прибутку фізичної особи в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу "112".



