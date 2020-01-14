   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 14/01/2020 Наука та труд добрі плоди дають, військовослужбовці Повітряних Сил взялися за навчання...>> Протягом наступних двох днів комунальні служби міста проводитимуть ямковий ремонт...>> На Підзамче заколядують та водитимуть козу...>> «Децентралізація пропонує нам механізм гармонійного розвитку, що дозволить зберегти свою ідентичність», — голова Зашківської селищної ради...>> Володимира Данилюка призначили директором ЛКП «Зелений Львів»...>> У 2019 році мешканці понад 1,3 млн рази взаємодіяли з Фейсбук-групою Гарячої лінії міста...>> БУКОВИНЕЦЬ ПОВЗ КОНТРОЛЬ СПРОБУВАВ ПРОВЕСТИ БУРШТИН...>> Кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг в 2019 році склала понад 576 тисяч...>> Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на майже 570 тисяч гривень...>> Фізична особа виходить зі складу учасників товариства: хто платить податки?...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Мешканцю Жовківщини оголосили підозру у вбивстві знайомого...
09-01-2020, 16:20  >>> 
На Львівщині судитимуть педіатра через смерть малолітнього хлопчика...
08-01-2020, 17:20  >>> 
На лаві підсудних у Львові опинився чоловік, який ножем порізав товариша...
08-01-2020, 17:19  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 

Фізична особа виходить зі складу учасників товариства: хто платить податки?

Суспільство | 13-01-2020, 16:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    


Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що часто при виході фізичної особи зі складу учасників юридичної особи (товариства) виникає питання: хто і які податки має сплачувати.
Відповідно до законодавства корпоративні права – права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
Оподаткування фізичної особи, яка виходить зі складу учасників товариства
До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, інвестиційний прибуток (п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).
До продажу інвестиційного активу прирівнюються операції повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента.
При виплаті частки (або передачі майна) фізичній особі – учаснику, при його виході із числа учасників, у такої фізичної особи може виникати інвестиційний прибуток, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військовим збором.
Сума такого прибутку визначається як різниця між вартістю виплаченої частки при виході з товариства та її номінальною вартістю, зазначеною у статутних документах товариства на момент формування статутного капіталу.
Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік за результатами якого платник податку зобов’язаний до 1 травня року, що настає за звітним, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
При цьому, до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року (п.п. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).
Податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовий збір за ставкою 1,5 % із загальної суми інвестиційного прибутку, відображеного в декларації, учасник має сплатити самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.
Оподаткування юридичної особи (товариства) при виході фізичної особи зі складу її учасників
Податок на прибуток.
Об'єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, що визначається шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату до оподаткування на різниці, передбаченні положеннями ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).
Так, у частині операції з викупу частки у власному статутному капіталі ПКУ не передбачає жодних коригувань фінансового результату до оподаткування. А ось у разі, якщо учасникові, який виходить, в якості відступного передаються необоротні активи, то в частині вибуття об'єктів основних засобів потрібно здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування на «продажні» різниці, передбачені ст. 138 ПКУ.
Водночас малодохідні платники податку (річний бухгалтерський дохід яких за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн) можуть визначати об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на відповідні різниці.
Податок на додану вартість (далі - ПДВ).
Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі, зокрема, обмін (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 р. І ПКУ).
Операція з повернення основних фондів, попередньо внесених до статутного фонду юридичної особи іншими юридичними або фізичними особами, у разі їх виходу з числа учасників такої юридичної особи, підпадає під визначення об’єкта оподаткування ПДВ та має оподатковуватись на загальних підставах за основною ставкою.
Отже, якщо учасникові, який виходить зі складу учасників товариства, виплачуються грошові кошти, то така операція не оподатковується ПДВ. Якщо ж у рахунок вартості частки йому передається майно, така операція вважається постачанням та оподатковується товариством за загальними правилами.
Податок на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО).
При виплаті частки (або передачі майна) фізичній особі – учаснику, при його виході із числа учасників товариства, у такої фізичної особи може виникати інвестиційний прибуток, який підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором.
При цьому, обов'язок задекларувати і сплатити ПДФО та військовий збір від отриманого інвестиційного прибутку покладено на фізичну особу – учасника.
Товариство зобов’язане лише відобразити суму інвестиційного прибутку фізичної особи в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу "112".
   Новини по темі: Суспільство
Наука та труд добрі плоди дають, військовослужбовці Повітряних Сил взялися за навчання...
13-01-2020, 19:54  >>> 
БУКОВИНЕЦЬ ПОВЗ КОНТРОЛЬ СПРОБУВАВ ПРОВЕСТИ БУРШТИН...
13-01-2020, 16:43  >>> 
Кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг в 2019 році склала понад 576 тисяч...
13-01-2020, 16:43  >>> 
Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на майже 570 тисяч гривень...
13-01-2020, 16:42  >>> 
Фізична особа виходить зі складу учасників товариства: хто платить податки?...
13-01-2020, 16:39  >>> 
Відсьогодні діють лише банківські рахунки міжнародного стандарту IBAN...
13-01-2020, 15:36  >>> 
Правоохоронці на Львівщині припинили систематичні вимагання хабарів очільником обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства від керівників районних підрозділів...
13-01-2020, 15:35  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: затримання у справі Окуєвої, протести в Ірані...
13-01-2020, 09:02  >>> 
Канада буде домагатися покарання всіх винних у збитті літака МАУ – Трюдо...
13-01-2020, 08:06  >>> 
Іран назвав брехнею звинувачення про збиття літака МАУ ракетою...
10-01-2020, 09:16  >>> 
   ПолітикаПолітика
Керівники Мінкульту отримали "під ялинку" сотні тисяч зарплати...
13-01-2020, 15:38  >>> 
Канада відряджає до Ірану групу швидкого реагування через катастрофу літака МАУ...
13-01-2020, 09:57  >>> 
Генсек НАТО розповів, як Альянс захищатиметься від російських ракет...
13-01-2020, 09:06  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Вишки Бойка": Швейцарія заарештувала рахунки сім'ї Бакуліна — екснардеп...
13-01-2020, 15:39  >>> 
Ахметов заплатив Фірташу понад 700 мільйонів доларів у справі "Укртелекому"...
13-01-2020, 14:12  >>> 
Гривня ще більше здешевшала до долара та євро...
10-01-2020, 10:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Наука та труд добрі плоди дають, військовослужбовці Повітряних Сил взялися за навчання...
13-01-2020, 19:54  >>> 
БУКОВИНЕЦЬ ПОВЗ КОНТРОЛЬ СПРОБУВАВ ПРОВЕСТИ БУРШТИН...
13-01-2020, 16:43  >>> 
Кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг в 2019 році склала понад 576 тисяч...
13-01-2020, 16:43  >>> 
   ВладаВлада
Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку...
06-01-2020, 07:31  >>> 
Держсекретар США підтвердив, що збирається до України...
30-12-2019, 14:15  >>> 
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
   КультураКультура
«Дударик» запрошує на концерт «Ретро коляда»...
10-01-2020, 10:32  >>> 
Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"...
06-01-2020, 10:10  >>> 
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:54 Наука та труд добрі плоди дають, військовослужбовці Повітряних Сил взялися за навчання
19:05 Протягом наступних двох днів комунальні служби міста проводитимуть ямковий ремонт
19:04 На Підзамче заколядують та водитимуть козу
19:03 «Децентралізація пропонує нам механізм гармонійного розвитку, що дозволить зберегти свою ідентичність», — голова Зашківської селищної ради
19:02 Володимира Данилюка призначили директором ЛКП «Зелений Львів»
19:00 У 2019 році мешканці понад 1,3 млн рази взаємодіяли з Фейсбук-групою Гарячої лінії міста
16:43 БУКОВИНЕЦЬ ПОВЗ КОНТРОЛЬ СПРОБУВАВ ПРОВЕСТИ БУРШТИН
16:43 Кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг в 2019 році склала понад 576 тисяч
16:42 Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на майже 570 тисяч гривень
16:39 Фізична особа виходить зі складу учасників товариства: хто платить податки?

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования