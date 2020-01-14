Працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили товару на майже 570 тисяч гривень Суспільство | 13-01-2020, 16:42 0 77





До митного контролю подали документи, що містять неправдиві відомості.

У пункт пропуску «Краківець - Корчова» в напрямку «в’їзд в Україну» в’їхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. Згідно з документами, поданими до митного контролю на адресу одного з підприємств міста Києва, переміщували понад 18 тонн вживаного одягу, взуття та текстилю. Відправником зазначено компанію з Бельгії, а продавцем ‒ компанія з Шотландії.

Однак за результатами перевірки митники з’ясували, що компанія з Бельгії не здійснювала завантаження транспортного засобу та не надавала будь-яких товаросупровідних документів на вказаний вантаж на адресу підприємства в Києві.

Таким чином, представник компанії з Шотландії подав, як підставу для переміщення товарів документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару.

Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вартістю майже 570 тис. грн. вилучено. Справу скерують до суду.

