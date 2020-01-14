Кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг в 2019 році склала понад 576 тисяч Суспільство | 13-01-2020, 16:43 0 94



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що за 2019 рік загальна кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг становила понад 576 тисяч.

При цьому, кількість наданих адміністративних послуг становить понад 540 тисяч, що включає в себе видачу довідок, свідоцтв, ліцензій та інше.

Зокрема, видано понад 112 тисяч карток платника податків та внесено до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Понад 29 тисяч громадян отримали відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Платниками податків, як юридичними так і фізичними особами, отримано понад 56 тисяч електронних довірчих послуг, для забезпечення можливості використання електронного цифрового підпису.

Зареєстровано понад 13 тисяч реєстраторів розрахункових операцій та зареєстровано книг обліку розрахункових операцій більше ніж 45 тисяч.

До центрів обслуговування звертаються платники і стосовно отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. В 2019 році таких довідок підготовлено та видано платникам понад 127 тисяч.

Понад 64 тисячі громадян здійснили реєстрацію платника єдиного податку та понад 54 тисячі платників отримали витяг з реєстру платників єдиного податку.

Понад 30 тисяч платників отримали або подовжили терміни дії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими або алкогольними виробами.



