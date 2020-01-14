БУКОВИНЕЦЬ ПОВЗ КОНТРОЛЬ СПРОБУВАВ ПРОВЕСТИ БУРШТИН Суспільство | 13-01-2020, 16:43 0 74



На Буковині прикордонники виявили 55 кілограмів сонячного каміння, яке наш земляк намагався переправити до ЄС.

Сьогодні по обіді, 13 грудня, прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні виявили прихований бурштин.

Сонячне каміння працівники пункту пропуску знайшли під час поглибленого огляду автомобіля «Мерседес», української реєстрації. Транспортним засобом, що прямував на виїзд з України, керував 31-річний буковинець. Саме в салоні його автівки прикордонники виявили схованку із камінням, яку чоловік влаштував між пасажирським салоном і багажним відділенням мікроавтобуса.

Варто сказати, що виявлене каміння було розфасоване по п’яти мішечках, вага яких сягала від семи до тринадцяти кілограмів.

Бурштин, сума якого уточняється, вилучено встановленим порядком.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону



