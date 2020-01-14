Наука та труд добрі плоди дають, військовослужбовці Повітряних Сил взялися за навчання Суспільство | 13-01-2020, 19:54 0 65 Третій тиждень нового року для особового складу Повітряного командування «Захід» розпочався лекційними заняттями з основних предметів бойової підготовки.

З напутніми словами до колег звернувся заступник командувача з бойової підготовки – начальник управління бойової підготовки Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Павло Зуєв. Він акцентував увагу присутніх на тому, що наступні дні будуть пізнавальними та насиченими новими знаннями та інформацією.





Його слова доповнив тимчасово виконуючий обов’язки командира об’єднання полковник Олександр Кухаренко.

Цього року активно триватиме впровадження штабних процедур НАТО, відбуватиметься планове і якісне нарощування бойових спроможностей військових частин ЗРВ, РТВ та РЕБ. В навчальному процесі відведено чимало часу на вивчення військовослужбовцями іноземної мови. Маю надію, що вже через декілька місяців мовний бар’єр між нами та міжнародними партнерами розтане, – наголосив полковник Олександр Кухаренко.

Крім того додав, що з переходом на новітню структуру Повітряні Сили й надалі здійснюватимуть надійну охорону повітряного простору України, особливо важливих об’єктів на території України та прикриватимуть угруповання військ під час проведення операцій.

В межах першого навчального дня думками про боротьбу за українську ідентичність в умовах гібридної війни з присутніми поділився завідувач кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Петро Петровський, який з-поміж іншого, звернув увагу на актуальність теми, історичні витоки та геополітичне підґрунтя.

Варто зазначити, що впродовж навчання на військовослужбовців чекають не лише теоретичні, а й практичні спеціальні заняття.



Віталій Іванов, АрміяІнформ