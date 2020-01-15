Завгоспу Одеського коледжу, де трапилась пожежа, повідомили про підозру

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 15/01/2020 Комунальні служби міста проводять поточний ремонт вулиць: у планах на сьогодні — використати 55 тонн гарячого асфальту...>> Суд визнав незаконним рішення обласної ради про право власності на 7 міських приміщень, де розміщені медичні заклади...>> Вул. Замарстинівську готують до відкриття...>> У Львові шукають бізнес-тренерів для курсу «Вчимося бізнесу»...>> Кількість мешканців, які користуються послугами ЦНАП, зросла, — КУ Інститут міста...>> У ліцеї імені Івана Пулюя відкривають простір скелелазіння...>> Уже цього місяця розпочнеться капітальний ремонт головних вулиць Львова...>> Податкова міліція Закарпаття виявила незаконні АЗС в трьох районах області...>> Увага! Шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями...>> Прикордонники зупинили запакований сигаретами мікроавтобус...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Перед судом на Львівщині постане чоловік, з вини якого загинули люди...
14-01-2020, 15:19  >>> 
На Львівщині під підозрою у ножовому пораненні опинився 31-річний чоловік...
14-01-2020, 15:18  >>> 
Червоноградцю, який на святвечір обікрав квартиру, триматимуть під вартою...
14-01-2020, 15:17  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Медична спільнота Львова — проти перереєстрації обласних лікарень, які розміщені і функціонують у Львові...
14-01-2020, 13:30  >>> 
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
жидкость для вейпа в Украине

Завгоспу Одеського коледжу, де трапилась пожежа, повідомили про підозру

Суспільство | 14-01-2020, 08:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 141 141    
Завідуючій господарством Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де під час пожежі загинуло 16 осіб, повідомили про підозру у службовій недбалості.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Прокуратура Одеської області повідомила про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) завідуючій господарством державного вищого навчального закладу у Одесі."

Деталі: За інформацією слідства, саме через неналежне виконання завгоспом своїх обов’язків щодо пожежної безпеки і сталася трагедія.

По інформації прокуратури, у 2014 році співробітники ДСНС в області склали акти про грубі порушення правил пожежної безпеки та винесли припис про їх усунення.

На думку слідства, завідувач господарством не вжила заходів, щоб усунути порушення. Окрім цього, підозрювана не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день пожежі.

Хоча порушення не були усунуті, як повідомляє прокуратура, вказана особа, як член комісії, погодилась із її висновком про готовність учбового корпусу коледжу до нового навчального року.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Що передувало: 9 грудня директору Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де під час пожежі загинуло 16 осіб, висунули підозру у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки.

Передісторія:

Пожежа у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня.
Поліція розглядала три версії пожежі: загоряння через несправність електропроводки, навмисний підпал і необережне поводження з вогнем.
Жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії.
Прем'єр Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов‘язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника із профілактики Михайла Вовка, а також керівника Департамента освіти Олександра Лончака.
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і органам місцевої влади провести перевірку стану протипожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей.
За висновками урядової комісії, пожежа у коледжі сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.
   Новини по темі: Суспільство
Податкова міліція Закарпаття виявила незаконні АЗС в трьох районах області...
14-01-2020, 16:52  >>> 
Увага! Шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями...
14-01-2020, 15:21  >>> 
Прикордонники зупинили запакований сигаретами мікроавтобус...
14-01-2020, 15:20  >>> 
НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ РОДИНУ З ІРАКУ...
14-01-2020, 13:57  >>> 
У Брюховичах виявили застарілу авіаційну бомбу...
14-01-2020, 13:48  >>> 
Минулоріч закарпатці сплатили армії понад 305 млн грн «патріотичного податку»...
14-01-2020, 13:29  >>> 
Про набуття та підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи у 2020 році...
14-01-2020, 13:26  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: затримання у справі Окуєвої, протести в Ірані...
13-01-2020, 09:02  >>> 
Канада буде домагатися покарання всіх винних у збитті літака МАУ – Трюдо...
13-01-2020, 08:06  >>> 
Іран назвав брехнею звинувачення про збиття літака МАУ ракетою...
10-01-2020, 09:16  >>> 
   ПолітикаПолітика
Помпео: Гірше Сулеймані був тільки бен Ланден...
14-01-2020, 08:06  >>> 
П’ять років теракту під Волновахою: до суду направлено обвинувальний акт...
14-01-2020, 08:03  >>> 
Окупанти відпустили затриману кримськотатарську активістку...
14-01-2020, 08:02  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Вишки Бойка": Швейцарія заарештувала рахунки сім'ї Бакуліна — екснардеп...
13-01-2020, 15:39  >>> 
Ахметов заплатив Фірташу понад 700 мільйонів доларів у справі "Укртелекому"...
13-01-2020, 14:12  >>> 
Гривня ще більше здешевшала до долара та євро...
10-01-2020, 10:27  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Податкова міліція Закарпаття виявила незаконні АЗС в трьох районах області...
14-01-2020, 16:52  >>> 
Увага! Шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями...
14-01-2020, 15:21  >>> 
Прикордонники зупинили запакований сигаретами мікроавтобус...
14-01-2020, 15:20  >>> 
   ВладаВлада
Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку...
06-01-2020, 07:31  >>> 
Держсекретар США підтвердив, що збирається до України...
30-12-2019, 14:15  >>> 
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
   КультураКультура
«Дударик» запрошує на концерт «Ретро коляда»...
10-01-2020, 10:32  >>> 
Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"...
06-01-2020, 10:10  >>> 
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:11 Комунальні служби міста проводять поточний ремонт вулиць: у планах на сьогодні — використати 55 тонн гарячого асфальту
20:09 Суд визнав незаконним рішення обласної ради про право власності на 7 міських приміщень, де розміщені медичні заклади
20:07 Вул. Замарстинівську готують до відкриття
20:06 У Львові шукають бізнес-тренерів для курсу «Вчимося бізнесу»
20:06 Кількість мешканців, які користуються послугами ЦНАП, зросла, — КУ Інститут міста
20:05 У ліцеї імені Івана Пулюя відкривають простір скелелазіння
16:53 Уже цього місяця розпочнеться капітальний ремонт головних вулиць Львова
16:52 Податкова міліція Закарпаття виявила незаконні АЗС в трьох районах області
15:21 Увага! Шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями
15:20 Прикордонники зупинили запакований сигаретами мікроавтобус

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования