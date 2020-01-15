Завгоспу Одеського коледжу, де трапилась пожежа, повідомили про підозру Суспільство | 14-01-2020, 08:04 0 141 Завідуючій господарством Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де під час пожежі загинуло 16 осіб, повідомили про підозру у службовій недбалості.



Джерело: пресслужба ОГП



Дослівно: "Прокуратура Одеської області повідомила про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) завідуючій господарством державного вищого навчального закладу у Одесі."



Деталі: За інформацією слідства, саме через неналежне виконання завгоспом своїх обов’язків щодо пожежної безпеки і сталася трагедія.



По інформації прокуратури, у 2014 році співробітники ДСНС в області склали акти про грубі порушення правил пожежної безпеки та винесли припис про їх усунення.



На думку слідства, завідувач господарством не вжила заходів, щоб усунути порушення. Окрім цього, підозрювана не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день пожежі.



Хоча порушення не були усунуті, як повідомляє прокуратура, вказана особа, як член комісії, погодилась із її висновком про готовність учбового корпусу коледжу до нового навчального року.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.



Що передувало: 9 грудня директору Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де під час пожежі загинуло 16 осіб, висунули підозру у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки.



Передісторія:



Пожежа у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня.

Поліція розглядала три версії пожежі: загоряння через несправність електропроводки, навмисний підпал і необережне поводження з вогнем.

Жертвами пожежі стали 16 людей. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії.

Прем'єр Олексій Гончарук доручив відсторонити від виконання обов‘язків на час розслідування пожежі в Одеському коледжі керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника із профілактики Михайла Вовка, а також керівника Департамента освіти Олександра Лончака.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну і органам місцевої влади провести перевірку стану протипожежної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей.

За висновками урядової комісії, пожежа у коледжі сталася через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.