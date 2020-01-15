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Хакери РФ ламали сайти Burisma, щоб знайти компромат на Байдена – NYT

Суспільство | 14-01-2020, 08:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 142 142    
Російські хакери зламували сайти газової компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена, політичного конкурента Дональда Трампа, ймовірно, щоб знайти компромат на Байдена.

Джерело: The New York Times

Деталі: Спроби злому почались у листопаді 2019 року, коли у Штатах велись розмови про Байдена, Україну та імпічмент Трампа.

Досі невідомо, чи знайшли щось хакери і що саме вони шукали. Існує думка, що вони шукали потенційно незручний матеріал про Байдена. Можливу ту інформацію, яку і хотів отримати Трамп від України, коли наполягав на розслідуванні щодо Burisma та Байдена.

Як йдеться в статті, тактика взлому росіян дуже схожа на ту, якою користувались під час злому електронної пошти демократів на президентських виборах 2016 року.

Зломом сайтів Burisma займались військові хакери, які входять до Головного управління розвідки РФ. Вони використовували фішингові електронні листи, які призначені для кражі імен користувачів та паролів.

У цьому випадку хакери створили фейкові сторінки входу на сайти дочірніх компаній Burisma та відправляли співробітникам листи начебто від компанії. Саме таким чином вони отримували дані користувачів.

"Атаки були успішними", – зазначає Орен Фальковіц, засновник фірми з безпеки Area1, яка і виявила ці спроби злому.

"Схоже, що російські атаки на Burisma йдуть паралельно зі спробою російських агентів в Україні знайти інформацію щодо Байдена", – йдеться у статті.

Ні російський уряд, ні Burisma не прокоментували цю інформацію.


Передісторія:

Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидат у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
У розмові із Зеленським Трамп сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна, та попросив президента України розібратись з ситуацією.
Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а у парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент.
Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
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