Російські хакери намагались зламати сайт "Кварталу 95" – NYT Суспільство | 14-01-2020, 08:07 0 145 Російські хакери намагались зламати сайт студії "Квартал 95", щоб знайти листування Івана Баканова, якого Зеленський призначив головою Служби безпеки.



Джерело: The New York Times



Деталі: Про це заявляє фірма з кібербезпеки Area1, що розташована у Кремнієвій долині.



Фішингова атака на сайт "Кварталу" сталася перед Новим роком. Хакери намагались вкрасти персональні дані співробітників.



Як йдеться в статті, спроби зламати сайт, ймовірно, мали на меті роздобути електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова, який наразі очолює СБУ.



Передісторія:



Іван Баканов був керівником ПАТ "Квартал 95" з 2013 до 2019 року.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Баканова головою Служби безпеки України.