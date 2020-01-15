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Російські хакери намагались зламати сайт "Кварталу 95" – NYT
|Суспільство | 14-01-2020, 08:07
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|Російські хакери намагались зламати сайт студії "Квартал 95", щоб знайти листування Івана Баканова, якого Зеленський призначив головою Служби безпеки.
Джерело: The New York Times
Деталі: Про це заявляє фірма з кібербезпеки Area1, що розташована у Кремнієвій долині.
Фішингова атака на сайт "Кварталу" сталася перед Новим роком. Хакери намагались вкрасти персональні дані співробітників.
Як йдеться в статті, спроби зламати сайт, ймовірно, мали на меті роздобути електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова, який наразі очолює СБУ.
Передісторія:
Іван Баканов був керівником ПАТ "Квартал 95" з 2013 до 2019 року.
У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Баканова головою Служби безпеки України.
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