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Прорив труби біля Ocean Plaza: семеро осіб госпіталізовані
|Суспільство | 14-01-2020, 08:08
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|Внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва постраждало десять осіб, семеро з яких перебувають у лікарні.
Джерело: ГУ ДСНС у Києві у Facebook
Дослівно: "За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні."
Деталі: Рятувальники уточнили, що із маршрутного таксі, яке провалилось до ями, та тролейбуса, що стояв поруч, евакуювали сім осіб. Пізніше витягнули і сам мікроавтобус.
Внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва постраждало десять осіб, семеро з яких перебувають у лікарні.
ГУ ДСНС У М.КИЄВІ
Із приміщення торгового центру рятувальники винесли на руках шість людей.
Наразі комунальні служби проводять ремонтно-відновлювальні роботи.
ГУ ДСНС У М.КИЄВІ
Що передувало: У Голосіївському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою – затопило перший поверх торгівельного центру Ocean Plaza.
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