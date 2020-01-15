Прорив труби біля Ocean Plaza: семеро осіб госпіталізовані Суспільство | 14-01-2020, 08:08 0 144 Внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва постраждало десять осіб, семеро з яких перебувають у лікарні.



Джерело: ГУ ДСНС у Києві у Facebook



Дослівно: "За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні."



Деталі: Рятувальники уточнили, що із маршрутного таксі, яке провалилось до ями, та тролейбуса, що стояв поруч, евакуювали сім осіб. Пізніше витягнули і сам мікроавтобус.





Внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва постраждало десять осіб, семеро з яких перебувають у лікарні.

ГУ ДСНС У М.КИЄВІ

Із приміщення торгового центру рятувальники винесли на руках шість людей.



Наразі комунальні служби проводять ремонтно-відновлювальні роботи.





ГУ ДСНС У М.КИЄВІ

Що передувало: У Голосіївському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою – затопило перший поверх торгівельного центру Ocean Plaza.