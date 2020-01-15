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Прорив труби біля Ocean Plaza: семеро осіб госпіталізовані

Суспільство | 14-01-2020, 08:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    
Внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва постраждало десять осіб, семеро з яких перебувають у лікарні.

Джерело: ГУ ДСНС у Києві у Facebook

Дослівно: "За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні."

Деталі: Рятувальники уточнили, що із маршрутного таксі, яке провалилось до ями, та тролейбуса, що стояв поруч, евакуювали сім осіб. Пізніше витягнули і сам мікроавтобус.


Внаслідок прориву тепломережі у Голосіївському районі Києва постраждало десять осіб, семеро з яких перебувають у лікарні.
ГУ ДСНС У М.КИЄВІ
Із приміщення торгового центру рятувальники винесли на руках шість людей.

Наразі комунальні служби проводять ремонтно-відновлювальні роботи.


ГУ ДСНС У М.КИЄВІ
Що передувало: У Голосіївському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою – затопило перший поверх торгівельного центру Ocean Plaza.
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