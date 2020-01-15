Бойовики гатили із забороненої "Мінськом" зброї – ООС Суспільство | 14-01-2020, 08:10 0 126 13 січня російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто із військовослужбовців Об’єднаних сил не постраждав.





Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Збройні формування РФ вели вогонь біля Зайцевого, Луганського, Оріхового, Новотошківського та Новолуганського.



Нагадаємо:



12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим "тиші". Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.