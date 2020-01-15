Увага! Шахраї виманюють гроші, представляючись податківцями Суспільство | 14-01-2020, 15:21 0 94

У Закарпатській області, зокрема в Свалявському та Перечинському районах, активізувались невідомі особи, які телефонують суб’єктам господарювання, представляються працівниками органів ДПС та просять перерахувати гроші на банківський рахунок.

Зловмисники, зокрема, представляються працівниками податкової Іваном Шуляком та Максимом Тарасенком і просять зателефонувати керівництву Свалявської ДПІ та Перечинської ДПІ.

В обох районах шахраї телефонують з таких номерів: 0981221156 та 0971777563, і пропонують зателефонувати на номер: 0970921778.

В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на провокації.

З метою забезпечення оперативного реагування на такі дзвінки та «пропозиції», при наявності фактів, просимо громадян звертатись до органів національної поліції за номером телефону «102».

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

