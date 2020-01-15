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Податкова міліція Закарпаття виявила незаконні АЗС в трьох районах області

Суспільство | 14-01-2020, 16:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    

Днями в ході проведення заходів із протидії незаконному обігу підакцизних товарів в рамках операції «Акциз-2020», співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області припинили діяльність трьох автозаправних станцій, які діяли без дозвільних документів.
Зокрема, в Мукачівському районі виявлено та вилучено резервуар, об’ємом 17 тонн з паливно-розподільчою колонкою та залишками дизельного палива в кількості 3 тонни, резервуар об’ємом 10 тонн з паливно-розподільчою колонкою та залишками бензину марки А-95 в кількості 3 тонни. У м.Ужгород виявлено та вилучено резервуар, об’ємом 20 тонн з паливно-розподільчою колонкою та залишками дизельного палива в кількості 1 тонна. На Виноградівщині виявлено та вилучено резервуар, об’ємом 10 тонн з паливно-розподільчою колонкою та залишками дизельного палива в кількості 1,6 тонни.
За результатами проведених заходів на громадян, які організували діяльність АЗС без дозвільних документів, складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення».
Виявлені та вилучені автозаправні комплекси демонтовано, обладнання орієнтовною вартістю 800 тис. грн та підакцизна продукція, вартістю 300 тис. грн, передані на відповідальне зберігання.
ДФС у Закарпатській області
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