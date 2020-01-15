|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У США літак рейсу Лос-Анджелес - Шанхай скинув пальне над містом
|Суспільство | 15-01-2020, 08:53
| 0 94
|
|Комерційний літак рейсу Лос-Анджелес - Шанхай під час аварійної ситуації скинув реактивне пальне над шкільними кварталами.
Джерело: CNN
Деталі: Комерційний літак авіакомпанії Delta прямував до Шанхаю. Після зльоту з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса у літака виникла проблема з двигуном, яка вимагала швидкого повернення до аеропорту вильоту.
Дослівно: "Літак благополучно приземлився після викиду палива. Це було потрібно в рамках звичайної процедури для досягнення безпечної посадкової ваги", - заявили в авіакомпанії.
Деталі: Літак скинув паливо у районі, де розташовані п’ять початкових та одна середня школи. За словами рятувальників, усі постраждалі отримали легкі пошкодження, які не потребують госпіталізації.
За словами постраждалих, у повітрі з’явився запах авіаційного пального, який роз'їдав очі у людей на землі.
|
|