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Через лавини у Гімалаях загинуло 70 осіб
|Суспільство | 15-01-2020, 08:57
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|Кількість жертв лавин, викликаних сильним снігопадом, у Гімалаях зросла до 70 осіб.
Джерело: АР із посиланням на місцевих чиновників.
Дослівно: "Лавини, викликані сильним снігопадом, вбили 55 осіб у керованому Пакистаном Кашмірі й ще 15 людей загинуло у сусідньому Афганістані".
Деталі: Сильні снігопади у регіоні тривають з неділі, за даними метеорологів, в наступні дні очікується ще більше снігу.
Нагадаємо:
Держслужба з надзвичайних ситуацій України попереджає про небезпеку сходження лавин у горах.
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