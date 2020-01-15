ООС: збройні формування РФ нанесли 10 обстрілів, двох військовослужбовців поранено Суспільство | 15-01-2020, 08:59 0 90 14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Шість обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



.Дослівно: "Вчора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.



З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисникам Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету. За поточну добу втрат з нашого боку немає."