|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: збройні формування РФ нанесли 10 обстрілів, двох військовослужбовців поранено
|Суспільство | 15-01-2020, 08:59
| 0 90
|
|14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Шість обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
.Дослівно: "Вчора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисникам Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету. За поточну добу втрат з нашого боку немає."
|
|