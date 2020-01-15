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Двоє дітей і дорослий загинули на Київщині через паління в ліжку

Суспільство | 15-01-2020, 09:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    
Дорослий і двоє малолітніх дітей загинули під час пожежі на Київщині.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "У приватному житловому будинку внаслідок отруєння продуктами горіння загинуло 3 особи, з них 2 дітей (2015 та 2016 р.н.)… Попередня причина пожежі – паління в ліжку".

Деталі: Трагедія сталася у с. Погреби Тетіївського району.

Відзначається, що вогонь знищив матрац, пожежа самоліквідувалася. Рятувальники не залучалися.
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