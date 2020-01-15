Вибух на нафтохімічному заводі у Каталонії: один загиблий і вісім поранених Суспільство | 15-01-2020, 09:58 0 81 В результаті вибуху на заводі BASF у каталонському місті Таррагона загинула щонайменше одна людина, вісім отримали поранення, одна особа вважається зниклою безвісти.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.



Тіло жертви вибуху знайшли у будинку за два кілометри від епіцентру подій. Повідомляється, що ударна хвиля призвела до обвалу будинку, який поховав під собою свого мешканця.



В результаті вибуху одна особа, працівник заводу, вважається зниклим безвісти.



Що ж до поранених то екстрені служби нарахували вісьмох. Стан двох людей дуже важкий, у одної особи травми меншого ступеня тяжкості, ще п’ять отримали незначні ушкодження.



Завод, на якому сталася аварія, - єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду, хімічної сполуки, що використовується для виготовлення миючих засобів, розчинників та інших продуктів, а також гліколю, одного з основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.



Витоку токсичних речовин в результаті вибуху, за запевненнями влади, не сталося.