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Вибух на нафтохімічному заводі у Каталонії: один загиблий і вісім поранених
|Суспільство | 15-01-2020, 09:58
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|В результаті вибуху на заводі BASF у каталонському місті Таррагона загинула щонайменше одна людина, вісім отримали поранення, одна особа вважається зниклою безвісти.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.
Тіло жертви вибуху знайшли у будинку за два кілометри від епіцентру подій. Повідомляється, що ударна хвиля призвела до обвалу будинку, який поховав під собою свого мешканця.
В результаті вибуху одна особа, працівник заводу, вважається зниклим безвісти.
Що ж до поранених то екстрені служби нарахували вісьмох. Стан двох людей дуже важкий, у одної особи травми меншого ступеня тяжкості, ще п’ять отримали незначні ушкодження.
Завод, на якому сталася аварія, - єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду, хімічної сполуки, що використовується для виготовлення миючих засобів, розчинників та інших продуктів, а також гліколю, одного з основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.
Витоку токсичних речовин в результаті вибуху, за запевненнями влади, не сталося.
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