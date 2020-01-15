Триває робота Голови Державної прикордонної служби України у Сумському прикордонному загоні Суспільство | 15-01-2020, 13:52 0 184

Група офіцерів Адміністрації Державної прикордонної служби України на чолі з Головою служби полковником Сергієм Дейнеком продовжує роботу на ділянці відповідальності Сумського загону.



Спочатку група працювала у пункті пропуску «Бачівськ» та у відділі прикордонної служби «Глухів». Голова Держприкордонслужби поспілкувався з особовим складом прикордонних нарядів, загострив увагу на особливостях огляду вантажних транспортних засобів, зокрема на необхідності посилення оглядової роботи на в’їзному напрямі та роботи прикордонних оперативників щодо протидії загрозам і ризикам, які існують.



Також у рамках поїздки офіцери Адміністрації відомства відвідали відділ прикордонної служби «Білопілля», місцевий пункт пропуску «Грабовське» та відділу «Краснопілля». У цих підрозділах основні питання керівництва стосувались умови проходження служби військовослужбовців-строковиків. Охоронці кордону мали можливість у невимушеній обстановці поспілкуватися з полковником Сергієм Дейнеком, розповісти про свої службові будні, а також поцікавитися перспективами продовження служби у лавах «зелених беретів».



Сьогодні робота керівництва відомства продовжується на базі Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України.



