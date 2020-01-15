20 січня 2020 року спливає термін подання податкових декларацій за грудень 2019 року Суспільство | 15-01-2020, 14:55 0 96



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 20 січня 2020 року спливає термін подання податкових декларацій за грудень 2019 року з наступних податків та зборів:

податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;

акцизного податку;

рентної плати з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) у разі не подання податкової декларації за 2019 рік.

Крім цього, нагадуємо, що платники податку, які сплачують єдиний податок можуть вибрати квартальний податковий період з податку на додану вартість. Заява про вибір квартального податкового періоду подається контролюючому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.

Тобто, 20 січня 2020 року – є останнім днем подання заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2020 році.



