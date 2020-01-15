Змінено нормативи відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями Суспільство | 15-01-2020, 14:57 0 64



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1015 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", яка набрала чинності 17.12.2019 року, внесено зміни до ряду Постанов КМ України, які стосуються питань відрахування частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, а також частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

Зокрема, згідно змін, внесених до п. 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138 норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний період, встановлюється у розмірі 90 % виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, незалежно від фактичного обсягу чистого прибутку.

Стосовно господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 364, згідно яких базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, встановлюється у розмірі 90 відсотків, незалежно від розміру отриманого чистого прибутку.



