Минуле десятиліття найтепліше в історії — NASA Суспільство | 16-01-2020, 08:49 0 56 Минуле десятиліття стало найтеплішим в історії спостережень вчених NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) починаючи з 1880 року.



Джерело: прес-службу NASA



Деталі: 2019 рік посів друге місце за середньої температурі, поступившись лише 2016 році. У дослідженні наголошується, що в 2019 році середня світова температура була на 0,95 градуси вище, ніж в середньому в 20 столітті і на 1,11 градуси вище, ніж у 19 столітті.



Дослівно: "Завершилося десятиліття, очевидно, найтепліше за історію спостережень. Починаючи з 1960 року кожне десятиліття було тепліше попереднього".



"Зростаючі температури у атмосфері і океані викликають продовження втрати маси (льодовиків) в Гренландії і Антарктики та збільшення кількості таких екстремальних явищ теплові хвилі, пожежі, сильні опади".