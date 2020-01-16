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Минуле десятиліття найтепліше в історії — NASA
|Суспільство | 16-01-2020, 08:49
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|Минуле десятиліття стало найтеплішим в історії спостережень вчених NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) починаючи з 1880 року.
Джерело: прес-службу NASA
Деталі: 2019 рік посів друге місце за середньої температурі, поступившись лише 2016 році. У дослідженні наголошується, що в 2019 році середня світова температура була на 0,95 градуси вище, ніж в середньому в 20 столітті і на 1,11 градуси вище, ніж у 19 столітті.
Дослівно: "Завершилося десятиліття, очевидно, найтепліше за історію спостережень. Починаючи з 1960 року кожне десятиліття було тепліше попереднього".
"Зростаючі температури у атмосфері і океані викликають продовження втрати маси (льодовиків) в Гренландії і Антарктики та збільшення кількості таких екстремальних явищ теплові хвилі, пожежі, сильні опади".
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