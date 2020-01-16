На місці прориву трубопроводу в Києві дозволили рух автотранспорту Суспільство | 16-01-2020, 08:52 0 52 На вулиці Антоновича у Києві, де ввечері 13 січня прорвало тепломережу, ліквідували пошкодження та дозволили рух автотранспорту.



Джерело: сайт КМДА



Дослівно: "Комунальна корпорація "Київавтодор" залучила до робіт 18 одиниць техніки та 23 робітника. Наразі транспортний рух вулицею відновлений".



Деталі: Крім того, 15 січня також фахівці заповнили системи теплоносієм та провели переключення клієнтів цього району на постійне джерело живлення ТЕЦ-5.



Що передувало: У Голосіївському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою – затопило перший поверх торгівельного центру Ocean Plaza.