Від авіаудару в Сирії загинули понад 15 осіб, 60 отримали поранення Суспільство | 16-01-2020, 08:56 0 51 15 січня, більше десятка осіб були вбиті і 60 поранені в результаті авіаударів на північному заході Сирії.



Джерело: CNN



Деталі: Авіаудар був завданий після того, як 12 січня набула чинності угода про припинення вогню в провінціях. Угода була укладена за посередництва Туреччини і Росії.



Крім того, щонайменше 15 чоловік були вбиті в результаті страйків на ринку і в промисловій зоні в місті Ідліб. Є повідомлення про людей, які все ще похованих під завалами.