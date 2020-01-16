Головні новини середи і ночі:відставка уряду Росії, листування "друга Трампа" з оточенням Зеленського Суспільство | 16-01-2020, 09:02 0 53 Уряд Росії подав у відставку, у США опублікували переписку людини Джуліані з Аваковим, Шефіром і Бакановим — новини, які були актуальні 15 січня.



Про уряд Росії



Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що уряд Російської Федерації подав у відставку, щоб розв'язати руки президенту Володимиру Путіну після його заяви про зміни до конституції РФ.



Сам Путін заявив про намір ввести посаду заступника голови Ради безпеки РФ і запропонувати її Дмитру Медведєву.



На посаду прем'єр-міністра Путін запропонував кандидатуру чинного голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.



Про переписку



Постійний комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував переписку соратника адвоката президента США Руді Джуліані Льва Парнаса з низкою людей з оточення українського президента Володимира Зеленського.



Про що "друг Трампа" намагався домовитися із українськими чиновниками та яка його роль у справі імпічменту Трампа — читайте у матеріалі.



Про телеграм-канал "Української правди"



Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже шість тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.



Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.



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