Майже в 1,5 раза зросли надходження від сплати податку на нерухомість з фізичних осіб на Львівщині у 2019 році Суспільство | 16-01-2020, 13:02 0 96







В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом 2019 року до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 109,3 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі ‒ податок) від фізичних осіб, що на 36,1 млн. грн., або на 49,3 відс. більше, ніж у цілому за 2018 рік (у 2018 році ‒ 73,2 млн. гривень).



Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у грудні 2019 року склали 17,4 млн. грн., що порівнюючи з 2018 роком на 5,8 млн. грн., або на 50,4 відс. більше.



Платникам податку на нерухоме майно необхідно звернути увагу, що повідомлення - рішення про сплату податку надсилається за останньою податковою адресою, яка була зазначена при одержанні ідентифікаційного коду (реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Відповідно при зміні адреси проживання необхідно повідомляти податкові органи шляхом подання заяви 5-ДР (вимоги ст.70 Податкового кодексу України).