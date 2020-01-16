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ДП «Львівський ЛСНЦ»: робота цеху переробки триває

Суспільство | 16-01-2020, 13:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    


Одне з головних завдань яке стоїть перед лісівниками це збереження, раціональне використання та примноження лісового багатства. Велика увага приділяється заготівлі та отриманні високоякісного насіння. І саме заготівля лісового насіння займає важливе значення в лісовому господарстві. Своєчасний збір насіння, якісна переробка лісонасіннєвої сировини, вчасне висівання в подальшому забезпечує лісогосподарські підприємства високоякісним садивним матеріалом для потреб лісовідновлення та лісорозведення.

Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр», вже протягом майже чотирнадцяти років забезпечує підприємства Львівської та сусідніх областей якісним насінням для вирощування сіянців і саджанців лісових порід. За цей період було перероблено понад 1100 тон шишки і отримано майже 48,5 тон насіння основних лісоутворюючих дерев України.

Не зважаючи на велику кількість вихідних та святкових днів на початку січня лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ (ДП «Буське ЛГ», ДП «Бібрське ЛГ», ДП «Золочівське ЛГ») та підприємствами інших підпорядкувань до ДП «Львівський ЛСНЦ» було поставлено понад 11 тон шишки, з якої вже перероблено 6,5 тон, та отримано 110 кг чистого насіння. Переробка шишки буде тривати орієнтовано до квітня-травня 2020 року.

За інформацією ДП "Львівський ЛСНЦ"
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