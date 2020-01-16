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ФОП – єдинник списав кредиторську заборгованість. Чи виникає дохід?

Суспільство | 16-01-2020, 13:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    

 
Якщо за домовленістю сторін кредиторська заборгованість за придбані, але не оплачені товари (роботи, послуги), списана до закінчення терміну позовної давності, то товари (роботи, послуги) є безоплатно отриманими, оскільки особа, яка передала їх не вимагає компенсації їх вартості.     Вартість таких товарів (робіт, послуг) включається до доходу платника єдиного податку у звітному періоді, в якому досягнуто домовленість щодо прощення заборгованості.
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