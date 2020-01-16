Мінімальний розмір ЄСВ з 2020 року – 1039,06 гривень Суспільство | 16-01-2020, 13:44 0 67

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області звертають увагу платників, що єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.

Відповідно з прийнятим Законом «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з 01.01.2020 року розмір мінімальної зарплати становить 4723 гривень. Відтак, мінімальний розмір єдиного внеску на місяць становить 1039,06 грн (22% від мінімальної зарплати), відповідно квартальна сума складає 3117,18 гривень.

Вперше у такому розмірі сплачують єдиний внесок фізичні особи-підприємці за найманих працівників, починаючи з січня 2020 року, за себе – за підсумками І кварталу 2020 року (до 20 квітня 2020 року).

Платникам слід пам'ятати, що ЄСВ сплачується незалежно від того, ведеться підприємницька діяльність чи ні. Виняток складають пенсіонери за віком та особи з інвалідністю.

Також у податковому відомстві Закарпаття нагадують: термін сплати єдиного внеску за IV квартал 2019 року – 19 січня 2020 року, а термін подачі звітності ЄСВ за 2019 рік – до 09 лютого 2020 року.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

