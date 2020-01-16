До уваги платників податку акцизного податку!...

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Суспільство | 16-01-2020, 14:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
Львівська міська рада закликає усіх мешканців та гостей міста бути обережними під час традиційних заходів на свято Богоявлення. Зокрема, мерія акцентує, що в місті є визначені території, де будуть проводитись організовані купання та забавляння. У інших водоймах категорично заборонено проводити самовільні купання та пірнання у воду, адже це небезпечно для життя та здоров’я. Сьогодні в мерії під головуванням заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка відбулась координаційна нарада з усіма службами.

«Думаю, що така погода може спровокувати ще більшу кількість людей, охочих зануритись у воду. Тому ми рекомендуємо купатись лише у тих локаціях, які офіційно заявлені, де є організатори і вони несуть відповідальність.

У нас офіційно є інформація про три локації, де будуть організатори — це Горіховий гай на вул. В. Великого, на Погулянці озеро біля Центру творчості дітей та юнацтва і ще одна локація — це озеро у Винниках на вул. Шевченка.

Відтак, місто рекомендує проводити купання на цих трьох локаціях, де є точно визначені організатори.

В місті є ряд водойм, де занурюватись не можна. Нам важливо попередити людей, що це робити не можна. Треба на всіх водоймах встановити таблички, що ця локація заборонена для купання", — прокоментував Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

«На усіх локаціях, де купатись не можна, будуть встановлені забороняючі знаки», — розповів Віктор Іваніцький, начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Відтак, сьогодні та завтра районні адміністрації проведуть повторне обстеження водойм і відновлять таблички про заборону купання у тих місцях, де вони пошкоджені.

На запит Львівської міської ради щодо організації безпечного проведення святкових заходів Водохрещення на водних об’єктах міста, подано такі заявки:

1) озеро «Горіховий гай», вул. В. Великого, 16 (відповідальний — директор ЛКП «Львівський кіноцентр» Андрій Породко);

2) Погулянка — вул. Вахнянина, 29а «Центр творчості дітей та юнацтва Галичини». Святкування заплановане з 09.00 до 21.00 год. 19 січня. Водойма знаходиться на балансі «Центру творчості дітей та юнацтва Галичини». Організатор святкових заходів — Тарас Білошицький;

3) Винники — на місцевому озері на вул. Шевченка (відповідальний — заступник міського голови Б.Р. Шустер).

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради звертає увагу, що в місті будуть визначені місця проведення свята, які обладнані рятувальними постами із зимовими рятувальними засобами на водоймах.

«Просимо звернути увагу інших організаторів проведення свята Водохреща на те, що під час проведення заходів святкування Водохреща необхідно дотримуватися Правил охорони життя людей на водних об’єктах України.

Також доводимо до відома організаторів інформацію про те, що у разі проведення свята Водохреща на водоймах, організатори святкових заходів і власники водних об’єктів несуть всю відповідальність за безпеку учасників та забезпечують роботу рятувальних постів", — зазначають у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Додамо, для голів районів міста дали доручення обстежити території водойм Львова на наявність знаків, що інформують про заборону купання. Якщо десь такі таблички відсутні, їх мають поновити.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА КУПАННЯ У СВЯТО ВОДОХРЕЩА

Для тих, хто планує купання у водоймах на Водохреща, рекомендуємо дотримуватися таких правил:

1. Купатись в ополонці лікарі не радять тим, у кого є хворі нирки, діабет, проблеми із тиском;

2. З собою варто мати зручний одяг, щоб ви змогли швидко роздягнутися та одягнутися після купання;

3. Перед купанням добре поїсти, хоча б за годину до пірнання (вживання алкоголю категорично заборонено);

4. Перед тим, як залізти у воду, треба добре розігрітися: кілька хвилин бігу, сполоснути обличчя водою тощо;

5. До ополонки необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг. Краще використати черевики або вовняні шкарпетки для того, щоб дійти до ополонки. Можливе використання спеціальних гумових тапочок, які також захищають ноги від гострих предметів та не дадуть вам ковзати на льоду. Ідучи до ополонки, пам’ятайте, що доріжка може бути слизькою — ідіть повільно й уважно;

6. Занурюватись (купатися) треба в спеціально обладнаних ополонках біля берега, під доглядом рятувальників та медичних працівників;

7. У воду варто заходити поступово. Занурюватись найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не поринайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення у воду з головою не рекомендуються, тому що це збільшує втрату температури й може призвести до шоку від холоду;

8. Якщо з вами дитина, уважно слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

9. У воді варто бути не більше 30 секунд (щоб тричі сполоснутися вам буде достатньо цього часу);

10. При виході з води не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

11. Коли вийдете з води, треба добре розтерти шкіру, одягнутися і одразу сховатися у тепло, випити гарячий чай (алкоголь не зігріває, а лише може нашкодити).

«Шановні мешканці Львова, подбайте про своє здоров’я та здоров’я своїх близьких, не нехтуйте правилами безпечної поведінки», — закликають у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
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