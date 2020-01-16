ДП "Бібрський лісгосп": підсумки роботи за 2019 рік Суспільство | 16-01-2020, 16:50 0 72



Закінчився 2019 рік і для того, щоб впевнено дивитись у день завтрашній, складати нові амбітні плани на майбутнє, неодмінно слід аналізувати кожен пройдений етап на шляху свого розвитку.



Бібрський лісгосп веде лісове господарство на основі науково-обґрунтованих матеріалів лісовпорядкування. Раціонально використовуючи лісові ресурси забезпечує лісовідновлення, охорону лісу від пожеж, лісопорушень, шкідників та хвороб лісу. В лісове господарство нашого краю вкладено працю багатьох поколінь лісівників.



Незважаючи на труднощі, які переживає галузь, підприємство завершило рік з хорошими економічними показниками. В 2019 році заготовлено 43,9 тис.кбм ліквідної деревини. Обсяг реалізації продукції у звітному році становить 46,2 млн.грн. Середньомісячна зарплата працівників - 10263 грн.



Протягом 2019 року державним підприємством сплачено до державного та місцевих бюджетів 20189 тис.грн в тому числі єдиного соціального внеску 3532 тис.грн, місцевим громадам сплачено 526 тис.грн податку за лісові землі.





Недоїмка перед бюджетом та заборгованості із сплати єдиного соціального внеску на підприємстві відсутні. Лісгосп також і немає заборгованості із виплати заробітної плати.





З одного кубометра реалізованої деревини підприємством сплачено 473 грн. податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету усіх рівнів.





Загалом 44% від загального доходу Бібрський лісгосп віддав державі у вигляді податків та обов’язкових платежів. Такий високий показник оподаткування створює значне фінансове навантаження, не дає можливості підприємству розвиватися, оновлювати техніку, конкурувати з іншими підприємствами. Проте лісівники Бібрського лісгоспу справляються з цими труднощами та вчасно проводять розрахунки із бюджетом.





В минулому році підприємством рубками головного користування заготовлено 29,7 тис.кбм., ліквідної деревини.





За використання лісових ресурсів до державного бюджету перераховано 3378 тис.грн. рентної плати та до місцевого бюджету 298 тис.грн.





Заготовлена лісопродукція реалізується на внутрішньому ринку через аукціонні торги.





На підприємстві функціонує електронний облік деревини. Відповідно до вимог Уряду вся деревина маркується і вивозиться виключно з бирками. Поєднання програми електронного обліку деревини з бухгалтерською програмою 1-С бухгалтерія дало змогу автоматизувати всю виробничу і бухгалтерську роботу та мінімізувати обіг незаконної лісопродукції.





Протягом 2019 року рубки формування і оздоровлення лісів проведені на площі 651 га, в тому числі догляд за молодняками - 157 га, вибіркові санітарні рубки на площі 291 га.





З метою попередження пожеж протягом року влаштовано 18 км мінералізованих смуг та проведено 60 км доглядів за існуючими мінсмугами, перекрито 10 позапланових доріг.





Лісовідновлення в 2019 році проведено на площі 144 га. Догляди за лісовими культурами проведено на площі 393 га.

Державною лісовою охороною проводиться організація та пропаганда охорони лісу, ведеться нагляд за появою шкідників та хвороб лісу.





З метою недопущення самовільних рубок лісу та попередження лісових пожеж в лісгоспі постійно проводиться патрулювання лісових масивів державною лісовою охороною та рейдовими бригадами.





Працівниками державної лісової охорони проведено 33 рейди. В ході рейдів було виявлено 13 випадків порушень вимог лісового господарства. Сума збитків завданих лісовому господарству становить 28,8 тис.грн.





Минулого року лісгоспом продовжено оновлення основних засобів виробництва та покращення умов праці робітників на лісозаготівельних роботах, придбано: трактор «Білорус», 5 бензопил та один мотокущоріз. Загалом на оновлення техніки та обладнання використано 1628 тис.грн.





В лісгоспі вже довгий час функціонують три шкільні лісництва на базі Свірзької, Костенівської шкіл та Перемишлянської школи №2. Учні Костенівського шкільного лісництва «Горицвіт» є постійними учасниками та призерами обласних конкурсів серед шкільних лісництв області.





Щороку в лісгоспі проходить Акція «Майбутнє лісу у твоїх руках», яка стала доброю традицією у лісівників та всіх небайдужих хто любить ліс, вболіває за збереження та примноження природи рідного краю. Паралельно з цією Акцією проходить і місячник благоустрою та озеленення, який відбувається в області.





Для забезпечення потреб лісовідновлення в 2019 році заготовлено 5436 кг лісового насіння, в тому числі 5 тон дуба звичайного.





В розсадниках вирощено 506 тис.шт сіянців та саджанців головних лісоутворюючих порід. Також приділяється увага вирощуванню посадкового матеріалу для потреб озеленення та благоустрою населених пунктів.





Лісгосп завжди допомагає садивним матеріалом для озеленення, в порядку благочинної допомоги, школам, церковним громадам, сільським та міським радам, природоохоронним організаціям.





В зоні діяльності лісгоспу мисливське господарство ведуть 5 користувачів.





Мисливські угіддя лісгоспу розміщені в Свірзькому лісництві на площі 4788 га. Протягом звітного року єгерською службою лісгоспу заготовлено та використано для підгодівлі мисливської фауни 12 тон зерна та зерновідходів, 1 тис. шт. зернових та гіллячкових снопиків. В результаті злагодженої роботи єгерської служби лісгоспом в 2019 році виконано доведений ліміт на добування мисливської фауни в повному об’ємі. Поряд з біотехнічними заходами єгерською службою постійно проводяться рейди по охороні мисливського фонду від браконьєрства. Під час рейдів складено 5 протоколів на порушників правил полювання, браконьєри сплатили 1326 грн. штрафу. Подано один позов до суду на відшкодування 8 тис.грн за незаконне добування зайця, в одного браконьєра суд конфіскував рушницю.





Ведення лісового господарства в лісгоспі відповідає «Принципам і критеріям» FSC®, про що свідчить відповідний сертифікат.

Лісгосп не зупиняється на досягнутому.





Відповідно до завдань поставлених головою Держлісагентства України Андрієм Заблоцьким в 2020 році заплановано заліснити всі зруби попереднього року на площі 90 га. Для відновлення лісів та ремонту посадок попередніх років заплановано виростити в розсадниках 500 тис.шт. садивного матеріалу.





Лісгосп працює над проблемами збереження лісового середовища, створення умов природного лісовідновлення. Вибіркове рубання лісу на засадах наближеного до природи лісівництва, плануємо проводити на площі не менше 65% від загальної площі рубок.

Від рубок догляду та рубок головного користування заплановано заготовити 39,7 тис. куб.м. деревини. Заготовлена деревина буде облікована в системі електронного обліку, та реалізовуватиметься на аукціонних торгах.





Понад 1 млн. гривень заплановано використати на оновлення техніки та обладнання.





Не стоїть лісгосп і осторонь проблем захисту держави від агресора. Підприємством постійно надається допомога військовим частинам, які знаходяться на передовій, а також учасникам АТО, їхнім сім’ям, які проживають в зоні діяльності лісгоспу.





По мірі можливості лісгосп допомагає вирішувати і соціальні питання місцевих жителів. Громадянам без обмежень реалізовується дров’яна деревина для опалення житла та ділова деревина для будівництва і ремонту осель. Надається допомога сільським радам, школам, лікарням, а також жителям, які потерпіли від стихійних лих.





Що стосується взаємодії з громадськістю то підприємство працює прозоро і відкрито. Вся інформація, яка стосується діяльності підприємства розміщується і оновлюється на сайті лісгоспу, проводиться обговорення всіх лісогосподарських заходів з місцевими громадами.





Лісгосп вдячний всім тим, хто по справжньому любить ліс та цінує працю лісівників і готовий до співпраці, обговорення та вирішення лісівничих питань, які турбують громадськість.



