Завдяки нерухомості, у 2019-му місцеві скарбниці Закарпаття поповнились на 70,4 млн гривень Суспільство | 16-01-2020, 16:56 0 84

Протягом 2019 року власники нерухомості Закарпатської області – юридичні та фізичні особи – перерахували до місцевих бюджетів 70,4 млн грн, що на 27,6 млн грн більше надходжень 2018 року. З вказаної суми у 2019-му більшу частину – майже 49 млн грн – сплачено юридичними особами.

Податківці нагадують, що платники – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до фіскальних органів області за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є, зокрема, фізичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Податок на нерухомість платники сплачують за 2019 рік за ставками та з використанням пільг, які були законодавчо визначені у цей період.

Податок нараховується на загальну площу об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад.

При цьому пільгові розміри майна, на які не застосовується ставка податку, складають:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 120 кв. метрів;

- для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – 180 кв. метрів.

Водночас варто зазначити, що за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку) (підпункт «ґ» підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України).

Зауважимо, що про суму нарахованого податку на нерухоме майно громадян – фізичних осіб повідомляють податкові органи області за місцем податкової адреси, вручаючи податкові повідомлення-рішення до 1 липня звітного року.

У разі незгоди з визначеною у податковому повідомленні сумою податку громадяни мають право звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та провести звірку даних. Однак, зробити це вони мають протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення, адже по завершенню цього терміну до моменту сплати податку буде нарахована пеня.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

