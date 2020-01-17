Бойовики 12 разів відкривали вогонь – ООС Суспільство | 17-01-2020, 09:08 0 46 16 січня російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув військовослужбовець Об’єднаних сил.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність."



Деталі: Бойовики вели обстріли поблизу Травневого, Новотошківського, Миронівського, Луганського, Новозванівки, Оріхового та Зайцевого.



Нагадаємо:



15 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Як повідомляли в штабі ООС, 16 січня під обстрілами загинув український військовий.