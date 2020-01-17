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Київ знову затягло туманом
|Суспільство | 17-01-2020, 09:15
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|У Києві у першій половині дня 17 січня туман, видимість 200-500 м.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: Денна температура повітря у столиці – 1-3 градуси тепла.
METEO.GOV.UA
Без опадів, але похмуро.
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