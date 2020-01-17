   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 17/01/2020 Обласна премія імені Степана Бандери: розпочалося подання матеріалів на здобувачів премії...>> На Львівщині викрили податківців, які отримали хабара...>> Тенісистка Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до фіналу турніру серії Premier...>> Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії...>> Київ знову затягло туманом...>> "Пародія, що ображає члена ЄС": Польща розкритикувала думку Венеціанської комісії...>> Головні новини дня і ночі: "профан" Гончарук, призов в армію, відставка міністерки...>> Бойовики 12 разів відкривали вогонь – ООС...>> Полковника, який говорив про "реінтеграцію з бойовиками", понизили в посаді...>> Ізраїль атакував об’єкти “ХАМАС”...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Перед судом на Львівщині постане чоловік, з вини якого загинули люди...
14-01-2020, 15:19  >>> 
На Львівщині під підозрою у ножовому пораненні опинився 31-річний чоловік...
14-01-2020, 15:18  >>> 
Червоноградцю, який на святвечір обікрав квартиру, триматимуть під вартою...
14-01-2020, 15:17  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Зеленський доручив відкрити "Феофанію" для всіх українців...
15-01-2020, 09:04  >>> 
Медична спільнота Львова — проти перереєстрації обласних лікарень, які розміщені і функціонують у Львові...
14-01-2020, 13:30  >>> 
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 

На Львівщині викрили податківців, які отримали хабара

Суспільство | 17-01-2020, 09:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    




Зафіксувати протиправну діяльність двох інспекторів вдалось упродовж усього лише кількох годин.

Як з’ясували оперативники Управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Львівській області, охочі до легкої наживи податківці вимагали та зрештою отримали від власника готельного комплексу 1000 та 200 доларів США неправомірної вигоди за те, що «мовчатимуть» про виявлені під час перевірки порушення, а саме – неофіційно найманих працівників.

До правоохоронців звернувся сам підприємець, який обурився нахабністю службовців та був готовий сплатити передбачений законодавством штраф.

Поліцейські за три години спланували та втілили у життя спецоперацію.

Неправомірні дії фігурантів кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), відповідальність за які карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.

На даний час вирішується питання про оголошення зловмисникам підозр.

Досудове розслідування триває.



Пресслужба прокуратури Львівської області
   Новини по темі: Суспільство
Обласна премія імені Степана Бандери: розпочалося подання матеріалів на здобувачів премії...
17-01-2020, 09:42  >>> 
На Львівщині викрили податківців, які отримали хабара...
17-01-2020, 09:41  >>> 
Київ знову затягло туманом...
17-01-2020, 09:15  >>> 
Бойовики 12 разів відкривали вогонь – ООС...
17-01-2020, 09:08  >>> 
Прорив труби біля ТЦ: створено комісію для звернень постраждалих...
17-01-2020, 08:59  >>> 
Спеціальні комісії перевірять доступ до водойм на Львівщині...
16-01-2020, 17:10  >>> 
Завдяки нерухомості, у 2019-му місцеві скарбниці Закарпаття поповнились на 70,4 млн гривень...
16-01-2020, 16:56  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини дня і ночі: "профан" Гончарук, призов в армію, відставка міністерки...
17-01-2020, 09:11  >>> 
Україна просить Іран передати їй "чорні скриньки" літака МАУ...
15-01-2020, 09:57  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: літак Медведчука, "шалені премії" міністрів...
15-01-2020, 09:00  >>> 
   ПолітикаПолітика
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії...
17-01-2020, 09:35  >>> 
"Пародія, що ображає члена ЄС": Польща розкритикувала думку Венеціанської комісії...
17-01-2020, 09:13  >>> 
Полковника, який говорив про "реінтеграцію з бойовиками", понизили в посаді...
17-01-2020, 09:05  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Чехія виведе на орбіту власний супутник...
16-01-2020, 08:53  >>> 
"Вишки Бойка": Швейцарія заарештувала рахунки сім'ї Бакуліна — екснардеп...
13-01-2020, 15:39  >>> 
Ахметов заплатив Фірташу понад 700 мільйонів доларів у справі "Укртелекому"...
13-01-2020, 14:12  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Обласна премія імені Степана Бандери: розпочалося подання матеріалів на здобувачів премії...
17-01-2020, 09:42  >>> 
На Львівщині викрили податківців, які отримали хабара...
17-01-2020, 09:41  >>> 
Київ знову затягло туманом...
17-01-2020, 09:15  >>> 
   ВладаВлада
Трамп та Ердоган обговорили збитий літак МАУ...
16-01-2020, 08:58  >>> 
Палата представників США оприлюднила нові докази у справі Трампа...
15-01-2020, 08:56  >>> 
Лідери Європи закликають уникати ескалації конфлікту в Іраку...
06-01-2020, 07:31  >>> 
   КультураКультура
«Дударик» запрошує на концерт «Ретро коляда»...
10-01-2020, 10:32  >>> 
Фільм "Чорнобиль" отримав відзнаку премії "Золотий глобус"...
06-01-2020, 10:10  >>> 
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:42 Обласна премія імені Степана Бандери: розпочалося подання матеріалів на здобувачів премії
09:41 На Львівщині викрили податківців, які отримали хабара
09:38 Тенісистка Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до фіналу турніру серії Premier
09:35 Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
09:15 Київ знову затягло туманом
09:13 "Пародія, що ображає члена ЄС": Польща розкритикувала думку Венеціанської комісії
09:11 Головні новини дня і ночі: "профан" Гончарук, призов в армію, відставка міністерки
09:08 Бойовики 12 разів відкривали вогонь – ООС
09:05 Полковника, який говорив про "реінтеграцію з бойовиками", понизили в посаді
09:00 Ізраїль атакував об’єкти “ХАМАС”

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования