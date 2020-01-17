Обласна премія імені Степана Бандери: розпочалося подання матеріалів на здобувачів премії Суспільство | 17-01-2020, 09:42 0 36







З 1 січня до 31 серпня 2020 року Львівська обласна рада приймає рекомендаційні звернення і матеріали від громадських, політичних та наукових інституцій про претендентів на здобуття Обласної премії імені Героя України Степана Бандери.



Премією обласної ради відзначають громадських і політичних діячів, державницькі і громадські інституції, науковців за вагомий внесок у розбудову національної української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.



Здобувача премії (особу чи інституцію) висувають громадські, політичні та наукові інституції з обов’язковими рекомендаціями щонайменше трьох громадських, політичних і наукових авторитетних діячів.



Подані матеріали щороку, у вересні, розглядає журі з присудження Обласної премії імені Героя України Степана Бандери і визначає переможців шляхом таємного голосування. До складу журі входять члени постійних комісій з питань освіти і науки та з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та засобів масової інформації, громадські діячі, науковці.



Присудження премії передбачається в трьох номінаціях, а саме: громадська, політична та науково-навчальна національна державотворча діяльність.



Грошова винагорода лауреата становить 20 000 грн.



З умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням Положення про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери.