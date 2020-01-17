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До уваги платників податків!

Суспільство | 17-01-2020, 11:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує про зміну реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного і місцевих бюджетів та єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Рахунки за стандартом IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), який налічує 29 знаків, почали діяти на постійний основі з 13 січня 2020 року.
Кошти, які сплачуються платниками на старі рахунки, Держказначейством не зараховуються.
Нові рахунки розміщені на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області у розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
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