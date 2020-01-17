Фініш «турецьких каналів» – незаконних мігрантів та організаторів затримали на українсько-польському кордоні Суспільство | 17-01-2020, 13:31 0 58 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=j1MkK8mWg_U











Оперативники Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у взаємодії зі співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції у Львівській області, а також підрозділами Державної міграційної служби України та Прикордонної варти Республіки Польща ліквідували транскордонний канал нелегальної міграції громадян Туреччини.



14 січня, під час проведення спільних заходів, в одному із хостелів Львова правоохоронці виявили та затримали трьох громадян Туреччини, які у незаконний спосіб прибули на територію України з Республіки Молдова і мали на меті, в обхід закону, потрапити до країн ЄС. Окрім того, затримали й організатора незаконного переправлення – громадянина Узбекистану, який, до речі, знаходився на території України також з порушенням правил перебування.



Далі – більше, розбираючи ланцюжок незаконного каналу, оперативники прикордонних відомств України та Польщі затримали на кордоні ще 3 громадян Туреччини, а 16 січня, у Львові, прикордонники разом представниками Національної поліції та Державної міграційної служби України, затримали громадянина Туреччини, який організував переправлення своїх земляків до країни ЄС.



Організаторам каналів нелегальної міграції оголошено підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».