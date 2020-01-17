У 2019 році в Головному управлінні ДПС у Львівській області розглянули 245 запитів на отримання публічної інформації З Суспільство | 17-01-2020, 13:41 0 68 метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), Головним управлінням ДПС у Львівській області забезпечено розгляд запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону, які надійшли поштою, електронною поштою, особисто від запитувачів.

У 2019 році до Головного управління ДПС у Львівській області засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшло 245 запитів на отримання публічної інформації, що на 105 запитів менше, ніж 2018 року (350), з них:

- запити на отримання публічної інформації – 205 (або 80 % від загальної кількості документів), за результатами розгляду яких надано відповіді електронною поштою, або поштою відповідно до вимог чинного законодавства України;

- документи, які містять посилання на норми Закону, але за змістом є зверненнями щодо надання консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства та законодавства України з питань державної митної справи відповідно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України або зверненнями громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян” – 40 (або 20 % від загальної кількості документів).

Відповідно до Закону станом на 01.01.2020 року у 2019 році ГУ ДПС у Львівській області розглянуто (тільки запити на публічну інформацію – 205 запитів) від:

фізичних осіб – 133 (або 65 % від загальної кількості запитів, що надійшли);

юридичних осіб – 56 (або 27 % від загальної кількості запитів, що надійшли);

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 2 (1 % від загальної кількості запитів, що надійшли);

від представників засобів масової інформації – 11 (5 % від загальної кількості запитів, що надійшли);

від органів виконавчої влади як до розпорядника – 3 (2 % від загальної кількості запитів, що надійшли).

За результатами розгляду (тільки запити на публічну інформацію – 205):

задоволено 129 запитів на інформацію (або 63 % від загальної кількості запитів);

відповідно до статті 22 Закону відмовлено в задоволенні в 53 випадках (або 39% від загальної кількості запитів);

надіслано належним розпорядникам інформації – 20 (або 5% від загальної кількості запитів);

знаходиться на розгляді ‒3 запити (або 5% від загальної кількості запитів).

Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням надати інформацію щодо власної діяльності платників податків; щодо причин анулювання реєстрації платником ПДВ з наданням копій підтверджуючих документів; щодо інформації про підприємства, які є найбільшими боржниками зі сплати податків, розмір їхнього боргу та копії фінансової звітності таких підприємств; щодо надання облікової картки платника податків; щодо інформації про організаційну структуру ГУ ДПС у Львівській області та кадрові призначення на керівні посади та інші.

