Лісівники на Львівщині відновили 1983 га лісів Суспільство | 17-01-2020, 14:16 0 67







З приходом нового року державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ підводять підсумки своєї нелегкої праці за попередній рік. Одним із пріоритетних напрямків роботи є створення продуктивних і біологічно стійких лісів для майбутніх поколінь.



Усі завдання з лісовідновлення та догляду за лісовими культурами лісовими господарствами виконано. Зокрема, забезпечено лісовідновлення на площі 1983 га, з них на площі 1067,4 га створено лісові культури, а на площі 915,6 га забезпечено природнє поновлення. За результатами осінньої інвентаризації створено лісові культури 1-го класу якості – 493,2 га, 2-го класу якості – 524,2 га, 3-го класу якості – 32,4 га. Поряд з цим проведено доповнення існуючих лісових культур на площі 1768,5 га, проведено доглядів за лісовими культурами. на площі 7405,8 га.



Згідно «Програми розвитку лісового господарства області на 2017 – 2021 роки» у поточному році Львівською обласною радою із загального фонду обласного бюджету для проведення робіт з створення лісових культур і вирощування садивного матеріалу державним лісогосподарським підприємствам виділено 3,5 млн гривень. За ці кошти, а це 1000 тис. грн - створено 51,7 га лісових культур, іншу частину коштів - 2500 тис. грн використано на вирощування садивного матеріалу для лісовідновлення.

