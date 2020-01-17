Майже 18 тисяч киян торік отримали роботу завдяки столичній службі зайнятості – КМЦЗ Суспільство | 17-01-2020, 16:21 0 79

У 2019 році майже 18 тисяч киян отримали роботу за сприяння столичної служби зайнятості. Двомстам з них служба зайнятості допомогла започаткувати власну справу, надавши необхідну інформаційно-методичну підтримку та виплативши одноразово всю суму допомоги по безробіттю, 222 роботодавцям компенсовано витрати на сплату єдиного внеску за створення робочих місць та працевлаштування на них безробітних. Цікаво, що серед видів економічної діяльності найбільше безробітних працевлаштувалося у галузі торгівлі і ремонту, переробної промисловості та фінансової діяльності.

- Ми свідомо зробили акцент на поглиблення та розширення співпраці з роботодавцями, поліпшенні якості наших послуг, - каже директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич. – Одним з результатів цієї співпраці можна вважати збільшення з 16,2 до 17,4 тисячі кількості роботодавців, які надали інформацію про вакансії, та збільшення кількості самих вакансій в базі КМЦЗ на 4,2 тисячі – до 75 тисяч одиниць.

У Києві спостерігається найвищий рівень зайнятості населення у віці 15-70 років серед регіонів України – 63,2 % (середньоукраїнський показник – 58,3%), а також один з найнижчих рівнів безробіття в країні – друге місце після Харківщини, 5,7% (по Україні – 8,1%).

Понад 1,4 тисячі киян пройшли торік профнавчання за направленням столичної служби зайнятості, 92,5 тисячі громадян отримали профорієнтаційні послуги.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили 40%, жінки – 60%. За віковими групами 31% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 34% - від 35 до 45 років; 35% - понад 45 років.

Найбільшим попитом на ринку праці користуються кваліфіковані робітники з інструментом та робітники з обслуговування устаткування та машин (32%), громадяни за найпростішими професіями та без професій (20%), а також працівники сфери обслуговування і торгівлі (13%).

Більш детальну інформацію та фото Ви можете отримати у відділі інформаційної роботи, звернувшись за електронною адресою kmcz-info@ukr.net або за телефоном 277-37-88.

Київський міський центр зайнятості сьогодні це:

10 районних філій.

Безкоштовні послуги для безробітних та роботодавців.

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