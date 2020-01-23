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На північному заході Китаю стався землетрус
|Суспільство | 20-01-2020, 07:56
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|На північному заході Китаю стався землетрус силою 5,2 бала.
Джерело: Хinhuanet
Дослівно: "Землетрус силою 5,2 бала стався у місті Артюкс в Киргизькому автономному окрузі Кизилсу на північному заході Китаю в Синьцзян-Уйгурському автономному районі".
Деталі: Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 14 км. Інформації про постраждалих немає.
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