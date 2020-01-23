|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Солдати США перекрили дорогу перед російськими військовими в Сирії — ЗМІ
|Суспільство | 20-01-2020, 08:01
| 0 152
|
|Американські військові зупинили російських солдатів, які прямували до нафтового родовища Румейлан у Сирії.
Джерело: Anadolu з посиланням на джерела
Деталі: За даними агентства, інцидент стався в суботу, 18 січня, на території, підконтрольній курдським військовим формуванням (американські союзники в регіоні). Солдати США попросили російських військових повернутися в район Амуда, який, як і нафтове родовище, знаходиться на північному заході провінції Ель-Хасака.
У результаті російські військові повернулися назад, бо американські солдати заблокували їм шлях. Агентство відзначає, що в районі Румейлан розташовується авіабаза США. Агентство також повідомляє, що аналогічний інцидент стався 16 січня, коли росіянам не дали пройти курди.
|
|