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ООС: 10 обстрілів у районі відповідальності групи "Північ"

Суспільство | 20-01-2020, 09:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 145 145    
19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
ООС: 10 обстрілів у районі відповідальності групи "Північ"
Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

За поточну добу втрат немає".
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