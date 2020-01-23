ООС: 10 обстрілів у районі відповідальності групи "Північ" Суспільство | 20-01-2020, 09:04 0 145 19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.



З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



За поточну добу втрат немає".