Синоптики обіцяють сонячний вівторок і не зимову температуру Суспільство | 20-01-2020, 09:08 0 160 У вівторок температура повітря прогріється до 6 градусів тепла у деяких областях, у середу синоптики обіцяють опади у вигляді мокрого снігу, подекуди з дощем.



Джерело: Укргідрометцентр, "Укрінформ"



Дослівно: "21-22 січня опади не очікуються, лише вдень у середу в Україні, крім південних областей, невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем.





Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень 0-5° тепла".



Деталі: На Київщині у вівторок також без опадів, лише вдень невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.